حملة التلقيح المدرسي تتواصل في مدارس المناطق المحررة بريف إدلب

تواصل مديرية تربية إدلب تنفيذ حملة التلقيح المدرسي في مدارس المناطق المحررة لتحصين التلاميذ وضمان سلامتهم.

مدير تربية إدلب المهندس عبد الحميد المعمار أوضح في تصريح صحفي أنه ولاستثمار الوقت وتغطية أكبر عدد ممكن من المدارس وزعت فرق العمل على محورين الأول إلى أربع مدارس في أبو الضهور والثاني إلى خمس مدارس في ريف خان شيخون.

وبيّن المعمار أن الفرق ستتابع عملها لتغطية باقي مدارس الريف المحرر من المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تتضمن إعطاء لقاح ثنائي طفلي “كزاز ودفتيريا” وشلل فموي لتلاميذ الصف الأول وثنائي كهلي “كزاز ودفتريا” لتلاميذ الصف السادس وذلك بعد أخذ الموافقات من أهالي التلاميذ.

وكانت وزارة التربية قد أطلقت منتصف تشرين الثاني الماضي حملة التلقيح المدرسي في جميع المحافظات وتستمر حتى نهاية آذار المقبل وهي استكمال لتمنيع الأطفال بعد برنامج التلقيح الوطني الذي تنفذه وزارة الصحة للأطفال من عمر يوم حتى سنة ونصف السنة ويقيهم من 11 مرضاً.

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