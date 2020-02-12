مخالفات بالجملة و١١ إغلاقاً الشهر الحالي في جبلة

اللاذقية - باسمة إسماعيل:

بيّن المهندس سليمان محرز -رئيس شعبة حماية المستهلك في جبلة أنه تم تنظيم تسعة وعشرين ضبطاً تموينياً وأحد عشر إغلاقاً، منذ بداية الشهر الحالي حتى تاريخه ,منها إغلاق عشرة محلات بموجب التعميم رقم ١٣ تاريخ ١٩ /١/ ٢٠٢٠، لمخالفتها بعدم الإعلان عن الأسعار وإغلاق محطة محروقات لمدة ثلاثة أشهر للامتناع عن بيع مادة المازوت (المؤتمت)، مضيفاً: إن الضبوط تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار عشرة ضبوط، وعدم حيازة فواتير شراء للمواد الأساسية (سكر- زيت- رز)- بائع أعلاف- حقائب نسائية- مغسل سيارات /١٢/ ضبطاً، والإعلان بسعر زائد في محلات الخضار والفواكه والفروج، وحيازة فواتير غير نظامية، وعدم الإعلان عن أجور بدل خدمات، نقل الخبز التمويني من دون صناديق بلاستيكية مخصصة ومعدة لنقل الخبز.

ولفت محرز إلى أنه تم تنظيم ٦٧ ضبطاً و٣٣ إغلاقاً خلال شهر كانون الثاني الفائت، ومن أهم الضبوط الاتجار بمادة الدقيق في السوق السوداء، والتصرف بمئتي أسطوانة غاز بوتان منزلي بطريقة غير مشروعة وبيعها في السوق السوداء، والامتناع عن بيع مادة المازوت عن طريق البطاقة الذكية وأيضاً الامتناع عن بيع أسطوانة غاز البوتان، والغش والتدليس في بطاقة البيان وتزوير ماركة للمنظفات، ومخالفة منشأة غير مرخصة وتشميعها وإحالة المخالف إلى القضاء، ونقع وحقن الفروج بالماء، وإنتاج خبز سيئ الصنع، مؤكداً أن عناصر حماية المستهلك يقومون بمتابعة ومراقبة الأفران وغيرها بشكل دائم ومستمر.

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