عيادات السكري في درعا تعاني نقصاً حاداً بخافضات السكر الفموية!

وليد الزعبي:

أشار عدد من مرضى السكري في درعا إلى عدم توفر معظم الأدوية الخافضة للسكر في منشآت القطاع الصحي العام ضمن المحافظة، مشيرين إلى أن البداية كانت بفقدان دواء الغلوستات منذ عدة أشهر ولحقت به أدوية أخرى منذ بداية العام، لافتين إلى أنه لدى مراجعة عيادات السكري في المحافظة يتم الاعتذار منهم عن تلبية حاجتهم لغالبية خافضات السكر الفموي، ما يضطرهم لشرائها من الصيدليات الخاصة، علماً أنه لدى السؤال تعيد تلك العيادات السبب إلى عدم قدوم أي كميات من الوزارة المعنية بتوريد الأدوية مركزياً، وتتكرر وعودها بأن الدواء سيأتي بعد فترة قريبة، وأملوا من الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن وتوفير الدواء اللازم الذي يقدم مع التشخيص والمتابعة والعلاج مجاناً، ما يرفع العبء المادي عن المرضى وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً.

وأشار رئيس برنامج السكري في درعا الدكتور نايل الزعبي لـ«تشرين» أن 4977 مريض سكري يراجعون بشكل منتظم كل عيادات السكري البالغة 10 عيادات، موزعة في مختلف أرجاء المحافظة بما فيها العيادة المركزية الموجودة في مجمع العيادات الشاملة في مدينة درعا، بينما أن عيادات السكري في المحافظة تعاني نقصاً حاداً في خافضات السكر الفموية منذ بداية العام الجاري، ولا سيما الغلوستات والميتفورمين من عيار 500 وعيار 850 واليونيكرون، بينما لا تزال مادة الأنسولين متوافرة وتصرف للمرضى بشكل نظامي، لافتاً إلى أن الأدوية تأتي من وزارة الصحة، وهناك طلبات لتأمينها بأسرع ما يمكن لصرفها للمرضى المسجلين أصولاً، علماً أن عدم توفر بعض الأدوية السكرية يتسبب بحرج كبير للعاملين في عيادات السكري جراء الإلحاح في طلبها من المرضى وعدم تقبلهم الأعذار والمبررات، وخاصةً أنهم اعتادوا أن تقوم العيادات بمتابعتهم بشكل دوري مع صرف الدواء مجاناً وكذلك علاج القدم السكرية، آملاً ألا يتأخر وصول الدواء.

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