السومة يعود للمشاركة بالتدريبات مع ناديه

عاد نجم منتخبنا لكرة القدم عمر السومة إلى المشاركة في التدريبات بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الكتف.

وكان السومة قد غاب عن مباراة فريقع الأهلي السعودي أمس ضد الوحدة الإماراتي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

وتواجد السومة في التدريبات الجماعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي، ومن المنتظر أن يكون السومة جاهزاً للمشاركة في اللقاء المقبل، حيث سيكون قرار مشاركته فنياً من عدمها بيد المدرب السويسري جروس.

وغاب السومة لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

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