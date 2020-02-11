بطولة الأردن الدولية.. منتخبنا لكرة السلة يخسر أمام نظيره العراقي

خسر منتخب سورية لكرة السلة للرجال أمام نظيره العراقي اليوم بنتيجة 63-60 نقطة في ثاني مبارياته ببطولة الأردن الدولية.

الربع الأول انتهى لمصلحة المنتخب العراقي بنتيجة 25-18 نقطة فيما تقدم منتخبنا بالربع الثاني بواقع 14-8 نقاط وانتهى الربعان الثالث والرابع لمصلحة المنتخب العراقي بواقع 20-19 نقطة و10-9 نقاط.

ويلتقي منتخبنا مع نظيره اللبناني غداً على أن يلعب مع منتخب البحرين بعد غد في ختام مواجهاته بالبطولة التي يشارك بها في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري.

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