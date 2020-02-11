الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب تنال ثقة البرلمان

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب الثقة في مجلس النواب اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحكومة الجديدة نالت الثقة في مجلس النواب بأغلبية 63 صوتاً من أصل 84 نائباً حضروا الجلسة بينما حجب 20 نائباً الثقة عنها في حين امتنع نائب عن التصويت.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كلف في الـ 19 من كانون الأول الماضي الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة بعد نيله 69 صوتاً في الاستشارات النيابية.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضى احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وإنهاء الفساد ومحاكمة الفاسدين.

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