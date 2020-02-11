مصدر عسكري: حوالي الساعة 11،30 من يوم الثلاثاء الواقع في 11-2-2020 أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، وقد أدى ذلك إلى سقوط الطائرة واستشهاد طاقمها

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 17 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 11 شباط 2020
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الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب تنال ثقة البرلمان
مقتل ضابط وعسكري باعتداء على مخفر جنوب بيروت
عباس يجدد رفض الفلسطينيين ما تسمى "صفقة القرن"
القضاء على 17 إرهابياً في العريش بمصر
كورتونوف: الجيش السوري ينفذ مهامه المشروعة بمواجهة الإرهاب
اليمن: إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في صعدة
إيران ترفض بيان فرنسا "التدخلي" في برنامجها الفضائي
وزارة الخارجية والمغتربين: ما جاء في إحاطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يهدف إلى حرف الانتباه عن تلاعب فريق التحقيق بالتقرير النهائي في حادثة دوما
بكين: واشنطن تتبع ازدواجية المعايير في قضايا الأمن السيبراني
زاخاروفا رداً على حلف "الناتو": القوة بلا عقل تدمر كل شيء
إصابة فلسطينيين خلال مظاهرة منددة بـ"صفقة القرن"
القيادة العامة للجيش: الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري المسلح
قوات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل
ماذا ستفعل إدارة ترامب إزاء الأطماع التركية في شرق المتوسط ..؟
باقري: إيران قادرة على ردع أيّ محاولة اعتداء عليها