آخر تحديث: 2020-02-11 20:07:52
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مصدر عسكري: حوالي الساعة 11،30 من يوم الثلاثاء الواقع في 11-2-2020 أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، وقد أدى ذلك إلى سقوط الطائرة واستشهاد طاقمها

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التصنيفات: آخر الأخبار

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