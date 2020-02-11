فرصة لأمطار وثلوج فوق مناطق متفرقة غداً.. والحرارة أدنى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع غداً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات مطرية فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويكون الهطل ثلجياً أو ممزوجاً بالثلج على المناطق الجبلية والشمالية والجزيرة.

وتبقى الأجواء ليلاً شديدة البرودة في المناطق الجبلية والشمالية والشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل الجليد والصقيع في تلك المناطق.

وتكون الرياح شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والشمالية وجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في بقية المناطق تنشط أحياناً في المنطقة الساحلية والجنوبية ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 10-3

المنطقة الجنوبية 12-4

المرتفعات الجبلية 6- ناقص 2

المنطقة الوسطى 8-1

المنطقة الساحلية 15-10

المنطقة الشمالية 5-ناقص 1

منطقة الجزيرة 4-ناقص 2

المنطقة الشرقية 8-ناقص 1

منطقة البادية 9-صفر.

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