كورتونوف: الجيش السوري ينفذ مهامه المشروعة بمواجهة الإرهاب

أكد المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية أندريه كورتونوف أن الجيش العربي السوري ينفذ مهامه المشروعة بمواجهة الإرهاب في إدلب مشيرا إلى أن روسيا تتخذ بشأن الوضع في هذه المحافظة موقفا مبدئيا ينص على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وقال كورتونوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: إنّ الحكومة السورية تملك كامل الحق في إعادة محافظة إدلب إلى سلطة الدولة واتخاذ تدابير حاسمة وحازمة وشاملة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه تماما.

وحول الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وعن الدور الأمريكي في المنطقة قال كورتونوف: إنّ الإدارة الأمريكية الحالية ليست مستعدة ولا ترغب في لعب دور ما لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وإضافة إلى ذلك فإن واشنطن لم تعد جزءا من حل المشكلات في المنطقة بل أصبحت جزءا من هذه المشكلات، مشيراً إلى أنّ إصدار هذه الإدارة قرارات عقيمة حول القضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل يبعدها كليا عن أي مساهمة في تحقيق الأمن والأستقرار في المنطقة.

وفي مقابلة مماثلة أكد السفير السابق لدولة بينين في روسيا آنيسيت كبرييل كوتشوفا أن الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات على الإرهابيين في إدلب يقوم باداء واجبه الوطني الذي أنشئ من أجله في الدفاع عن وحدة أراضيه وسيادة وطنه.

وقال: إن الجنود السوريين يقومون بتنظيف وطنهم من المجموعات الظلامية التي لم تكن لتبرز فجأة على الأرض السورية لولا الدعم المالي والرعاية الدبلوماسية والإعلامية التي تلقتها من أطراف دولية لذا فإن الجيش العربي السوري يقوم بحماية شعبه وأرضه من الغزاة الأجانب وهذا ما كان سيقوم به أي جيش وطني في العالم.

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