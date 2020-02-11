القضاء على 17 إرهابياً في العريش بمصر

قضت القوات المصرية اليوم على 17 إرهابياً خلال عملية أمنية بالعريش شمال سيناء، ونقل موقع اليوم السابع عن وزارة الداخلية قولها في بيان: استمراراً لجهودها المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات عدائية تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات الوطن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات-ثالث العريش بشمال سيناء واتخاذه وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضاف البيان: تم استهداف منطقة اختباء الإرهابيين وجرى تبادل لإطلاق النار معهم ما أسفر عن مصرع 17 إرهابياً عثر بحوزتهم على أسحلة ومتفجرات.

وأحبط الجيش المصري أمس الأول هجوماً شنه إرهابيون على إحدى نقاطه في شمال سيناء وقضى على عشرة منهم.

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