إصابة فلسطينيين خلال مظاهرة منددة بـ”صفقة القرن”

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة حاشدة منددة “بصفقة القرن” عند مدخل البيرة الشمالي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب آلاف الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بنود ما تسمى “صفقة القرن” تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر مظاهرات شعبية حاشدة رفضاً للصفقة المشؤومة وتأكيداً على مواصلة النضال حتى إسقاطها وكل المؤامرات الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

طباعة