آخر تحديث: 2020-02-11 15:32:30
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الجيش يحرر منطقة الراشدين 4 جنوب غرب حلب من الإرهابيين

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التصنيفات: آخر الأخبار

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