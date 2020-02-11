“زراعة” السويداء: تجهيز 39 ألف غرسة لوزيات لتأمين احتياجات المزارعين

جهزت مديرية زراعة السويداء 39 ألف غرسة من اللوزيات لتأمين احتياجات المزارعين منها عبر المراكز الزراعية المعتمدة.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أنّ الغراس المجهزة تتوزع بواقع 20 ألف غرسة لوز و6 آلاف غرسة دراق ومثلها محلب و5 آلاف غرسة كرز و ألفي غرسة مشمش إضافة لاستجرار 10 آلاف غرسة لوز مطعم من محافظة حمص.

ولفت سراي الدين إلى أنّ المراكز الزراعية تواصل بيع عدد من أنواع الغراس حيث وصلت الكميات المباعة لغاية تاريخه إلى 20 ألف غرسة زيتون و 6500 غرسة فستق حلبي و 1100 غرسة حمضيات وأكيدنيا ووردة شامية.

و كانت مديرية زراعة السويداء باعت الموسم الماضي نحو 48 ألف غرسة من اللوزيات.

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