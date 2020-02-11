باقري: إيران قادرة على ردع أيّ محاولة اعتداء عليها

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أنّ قدرات إيران الدفاعية بلغت مستوى رادعاً لأي محاولة اعتداء عليها.

وقال باقري في تصريح له اليوم: إن قدرات البلاد الدفاعية في مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على التهديد والعدوان على البلاد، مضيفا: ينبغي العمل بهذه الصورة في جميع المجالات وإن نكتسب القدرات كي لا نسمح لأحد على التجرؤ بالهجوم والعدوان.

إلى ذلك حذر رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني الشيخ حسين طائب الدول الغربية وعملاءها من أي محاولات لإثارة الشغب في الداخل الإيراني، مشيراً إلى أنّ من يحاول إثارة الشغب سيتلقى صفعة مؤلمة من الأجهزة الأمنية في البلاد.

وقال طائب في تصريح له اليوم على هامش مشاركته في مسيرة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: إنه بفضل استخدام أساليب مهنية وأدوات استخبارية متطورة نمتلك إشرافاً جيداً فيما يتعلق بمخططات الأعداء في اجتذاب العملاء ومحاولات تغلغلهم عبر الأجواء الافتراضية.

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