ماذا ستفعل إدارة ترامب إزاء الأطماع التركية في شرق المتوسط ..؟

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

رأى مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» أن التحالف غير المتوقع بين النظام التركي وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج, كان بمنزلة زلزال جيوسياسي من شأنه تغيير ميزان القوى في شرق البحر المتوسط ​​وعبر الشرق الأوسط، حيث أثارت خطوة أنقرة المتهورة سخط خصومها في المنطقة ومهدت الطريق لتصعيد دراماتيكي في الحرب على ليبيا، كما أجبرت القادة في أوروبا وواشنطن على اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي سيواجهون بها خطة أنقرة المتمثلة في دعم حكومة الوفاق، وتوسيع حدودها البحرية من أوروبا إلى إفريقيا من خلال إيجاد ممر مائي عبر شرق المتوسط ​​يربط بين سواحل تركيا وليبيا.

ولفت المقال إلى أن خصوم تركيا يرون أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية (التي تم التوقيع عليها أواخر العام الماضي) بمثابة قوة مكشوفة تقوض قدرتهم على نقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط ​​إلى أوروبا دون عبور المياه التركية، وبطبيعة الحال، فإن هذه الاتفاقية قد مهدت الطريق لصراع أوسع نطاقاً سيشمل مصر والإمارات والسعودية وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة إضافة إلى «إسرائيل».

وأوضح المقال أن المناورة التركية تثير مخاوف «إسرائيل» حيث تقوض خططها لإنشاء خط أنابيب «إيست ميد» الذي يربط حقل غاز ليفياثان بالاتحاد الأوروبي، ومن جهة ثانية فقد قسمت المنطقة الاقتصادية الخالصة الجزء الأكبر من شرق البحر المتوسط ​​الغني بالطاقة بين تركيا وليبيا, ما أثار موجة من الإدانات الدولية أولاً وقبل كل شيء من اليونان ومصر وقبرص، وفي الواقع فقد أنشأت أنقرة، من الناحية العملية، حدوداً بحرية بعرض البحر المتوسط بأكمله.

وقال المقال: مثّل الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق, محاولة خرقاء لفرض الحدود البحرية التي تسعى لها تركيا, على الدول الأخرى المطلة على البحر المتوسط، وبطبيعة الحال، لن تسمح واشنطن بفرض القوة هذا أحادي الجانب من دون أي تحد، وبينما لم تعلن إدارة ترامب عن استراتيجية محددة حتى الآن ولم توضح موقفها، فإن هذا لا يعني أن واشنطن ستقبل بالوضع الراهن، على العكس من ذلك، يضع مهندسو الحرب الأمريكيون بلا شك اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق أهدافهم في ليبيا وفي الوقت نفسه يوجهون ضربة قوية لحليفهم في (ناتو) الذي تقرب من روسيا ويعطل الآن خطط واشنطن للسيطرة على الموارد الحيوية في شرق البحر المتوسط.

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