الرئيس الفنزويلي يعلن عزم بلاده على ملاحقة واشنطن قضائياً

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عزم كراكاس على ملاحقة واشنطن قضائياً بعد فرضها عقوبات على شركة الطيران الفنزويلية الخاصة “كونفياسا”.

ونقلت “أ ف ب” عن مادورو قوله: إنّ فنزويلا ستلاحق الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه طلب من مكتب النائب العام أن يعد إجراءات أمام المحكمة ضد حكومة الولايات المتحدة بسبب الأضرار التي ألحقتها بالشركة المذكورة.

وشدّد مادورو على أنّ فنزويلا ستسعى للحصول على العدل أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أنّ الإجراء الأميركي غير عقلاني.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت يوم الجمعة الماضي فرض عقوبات على شركة “كونفياسا” الفنزويلية فيما أكدت الشركة في بيان أنها ستواصل العمل بشكل طبيعي.

وتعاني فنزويلا من محاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى بهدف إحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.

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