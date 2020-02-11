جامعة البعث: تأجيل امتحانات التعليم المفتوح إلى 1 آذار

قررت جامعة البعث تأجيل امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الحالي إلى الأول من شهر آذار المقبل وتستمر حتى الـ 26 منه.

وأوضح الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة أن الامتحانات كانت مقررة في الـ 23 من الشهر الحالي وتم تأجيلها على خلفية تأجيل بعض المواد في امتحانات التعليم العام بسبب الظروف الجوية السائدة وبالتالي إفساح المجال للفصل بين امتحانات التعليم العام والتعليم المفتوح.

وشدد الخطيب خلال اجتماع مجلس الجامعة على ضرورة الاستعداد الجيد لبدء امتحانات التعليم المفتوح وتأمين مستلزمات العملية الامتحانية من كل النواحي لتلافي أي نقص موجود وحل أي مشكلة تتعلق بسير الامتحانات.

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