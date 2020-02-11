بمشاركة سورية بدء اجتماعات صندوق “إيفاد” في روما

بمشاركة سورية تنطلق اليوم اجتماعات الدورة الـ 43 للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” في العاصمة الايطالية روما.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري خلال لقاء مع رئيس الصندوق جلبير أنغوبو على هامش الاجتماعات عمق علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة السورية وصندوق “ايفاد” والممتدة لأكثر من 40 عاما تم خلالها تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المهمة منوها بأهمية استمرار التعاون من خلال مشروع “التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية” الذي استفادت منه نحو 78 ألف أسرة تشكل أكثر من 300 ألف شخص.

وأوضح القادري أن مشروع “التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية” يهدف إلى الانطلاق بعملية “إحياء سبل المعيشة الزراعية” من خلال إعادة تأهيل البنية الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين والعمل على بناء القدرات الانتاجية حيث سيستهدف في المرحلة الأولى 40 ألفاً من الأسر العائدة إلى أراضيها الزراعية المحررة.

بدوره أكد أنغوبو استعداد ايفاد لتنفيذ جميع التزاماتها وبذل كل الجهود الممكنة لإيجاد الآلية التي تضمن تنفيذ المشروع الجديد تحت عنوان” إحياء سبل المعيشة الزراعية” المقترح تنفيذه خلال المرحلة القادمة داعيا إلى العمل سويا على معالجة الصعوبات التي يمكن أن تواجه أو تعيق نجاح هذا المشروع.

وناقش المشاركون في اللقاء الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ مشروع “إحياء سبل المعيشة الزراعية” لما له من أهمية كبيرة تنعكس بشكل مباشر على المزارعين وبالأخص المزارعين المتضررين من الحرب على سورية وهي فرصة مهمة لإعادتهم للعملية الانتاجية وتأمين مصادر دخل لهم.

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية تأسس عام 1977 كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للغذاء عام 1974 ويهدف لمحاربة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي في الدول النامية وتحريك الموارد لتنمية القطاع الزراعي.

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