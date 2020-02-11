برلماني سلوفاكي: احتلال “إسرائيل” للجولان السوري خرق فاضح للقانون الدولي

أكد رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن تواصل الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري يشكل انتهاكاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأشار بلاها في حديث أمام تجمع انتخابي إلى أن كيان الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين وينتهك حقوقهم ويستولي على أراضيهم، مطالباً الليبراليين في سلوفاكيا بالتوقف عن توجيه الاتهامات بحق كل من ينتقد الممارسات والجرائم الإسرائيلية.

وشدد بلاها على ضرورة التحدث وقول الحقيقة عن ممارسات الكيان الصهيوني وعن التاريخ وعن تهكمية الغرب.

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