موقع سلوفاكي: التدخل التركي في سورية انتهاك للقانون الدولي

أكد موقع “بانتيون سبرافوداي” السلوفاكي أن التدخل العسكري للنظام التركي في سورية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدف إلى تقديم الدعم للإرهابيين الذين يتلقون الهزائم أمام الجيش العربي السوري.

وأوضح الموقع أن القوات التركية التي تدخل إلى الأراضي السورية تعمل على حماية المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة من الجيش العربي السوري الذي يدافع عن بلاده ويحمي مواطنيه من طاعون الإرهاب الذي يتركز الآن في إدلب مشددا على أن ما يقوم به النظام التركي يشكل تدخلاً عسكرياً سافراً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

ونبه الموقع إلى أن الوجود العسكري التركي والأمريكي في سورية يستهدف نهب ثرواتها وتقويض القانون الدولي دون أن تتم محاسبة القوتين المعتديتين.

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