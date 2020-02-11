في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: مسيرات مليونية في إيران
انطلقت في جميع المحافظات والمدن الإيرانية اليوم مسيرات مليونية حاشدة احتفالاً بالذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين.
وحمل المشاركون في المسيرات الأعلام الإيرانية وأعلام دول محور المقاومة سورية ولبنان والعراق وفلسطين واليمن كما حملوا صور الشهيد قاسم سليماني حيث تتزامن ذكرى انتصار الثورة مع حلول ذكرى أربعينية استشهاده ورددوا شعارات التنديد بالولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاركته في مسيرات طهران أن الأميركيين وعلى مدى 41 عاماً يخطئون في حساباتهم حول الثورة الإسلامية الإيرانية ما جعل الإيرانيين يقفون ضدهم متحدين.
بدوره أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي أن مشاركة الملايين في ذكرى انتصار الثورة اليوم تشكل برهانا على قدرات إيران وقوتها وردعا لأي جهة قد تجرؤ على الاعتداء على البلاد.
إلى هذا أكد وزير الأمن الإيراني سيد محمود علوي خلال مشاركته في المسيرات رفض إيران للمخطط المحكوم عليه بالفشل مسبقا المسمى “صفقة القرن” والرامي لتصفية القضية الفلسطينية.
وعرضت وزارة الدفاع الإيرانية خلال مسيرات طهران بعضاً من المعدات الدفاعية محلية الصنع مثل القنابل الذكية والصواريخ الموجهة الدقيقة وغيرها من التجهيزات.
وشارك سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود في مسيرات طهران.
ويؤكد الإيرانيون في المسيرات تمسكهم بمبادئ الثورة والمقاومة وبسيادة وكرامة بلادهم الوطنية.