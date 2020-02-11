108 وفيات جديدة بـ كورونا في” الصين “

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إنها تلقت تقارير عن إصابة 2478 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و108 حالات وفاة جديدة من 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير.

ونقلت “شينخوا “عن اللجنة قولها في بيان: إن من بين حالات الوفاة 103 حالات في مقاطعة هوبي وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان بالترتيب.

يذكر أن السلطات الصحية في الصين أعلنت أمس أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني بلغ 40171 حالة توفي منهم 908 أشخاص.

من جهتها شددت السلطات الصينية على أهمية زيادة إنتاج المواد الطبية المستخدمة في إجراءات الوقاية والسيطرة وتعزيز نشر الفرق الطبية وتطوير الأدوية المضادة لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت :شينخوا، أن رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لقبول وعلاج المزيد من المرضى المصابين بالفيروس وتقليل معدلات العدوى والوفيات.

ووجه اجتماع المجموعة القيادية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه برئاسة تشيانغ السلطات المحلية بتشجيع الشركات على زيادة إنتاج الإمدادات الطبية مثل السترات الواقية والكمامات الطبية عبر تقديم سياسات مالية وضريبية وتمويلية وسياسات للشراء الحكومي والتخزين.

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