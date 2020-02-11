الحرارة تبدأ بالارتفاع

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية وتبقى البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويتةقع أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر بينما يكون ممزوجا بالثلج في المناطق التي يكون ارتفاعها أقل من ذلك.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطلات مطرية فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويكون الهطل ثلجيا أو ممزوجا بالثلج على المناطق الجبلية والشمالية كما تبدأ الكتلة الباردة بالانحسار تدريجياً وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ نهاراً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وشهد عدد من المحافظات هطل أمطار متفرقة ففي دمشق وريفها كانت في الجراجير 2 مم والنبك وسرغايا 1 مم ،وفي محافظة حمص بلغت كمية الهطلات في القصير 5 مم والقريتين وشين 4 مم ومرمريتا وحمص وتلدو وقلعة الحصن 2 مم.

وفي طرطوس كانت في مشتى الحلو 5 مم وفي القدموس والشيخ بدر 2 مم وصافيتا 1 مم وفي الحسكة كانت في المالكية والزهيرية 4 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 7/ناقص2 12/1 12/3 القنيطرة 4/ناقص2 7/صفر 9/1 درعا 7/صفر 10/2 12/2 السويداء 4/صفر 7/2 9/2 حمص 5/ناقص1 4/ناقص1 5/ناقص1 حماة 7/ناقص1 6/ناقص1 7/ناقص1 الحسكة 4/ناقص5 3/ناقص5 3/ناقص4 اللاذقية 12/6 16/7 17/7 طرطوس 11/7 15/8 16/8 حلب 2/ناقص5 1/ناقص4 1/ناقص5 ادلب 3/ناقص2 2/ناقص3 2/ناقص3 دير الزور 5/ناقص3 5/ناقص3 4/ناقص3 الرقة 4/ناقص3 4/ناقص3 3/ناقص3

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