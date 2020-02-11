ابن جاسم يخطب ودَّ أمريكا و«إسرائيل» ويكشف عن «اتفاقية» جديدة بين دول عربية وكيان الاحتلال

أكد رئيس وزراء النظام القطري الأسبق حمد بن جاسم، أنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والكثير من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول عربية أخرى, كخطوة تالية لإعلان واشنطن ما يسمى «صفقة القرن»، في وقت تجري فيه ترتيبات لعقد لقاء عربي «إسرائيلي» معلن «رفيع المستوى».

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر», قال ابن جاسم «إنه سبق له أن نشر بتاريخ 14 كانون الأول الماضي تغريدة تحدث فيها عن «صفقة القرن»، وتوقع أنها ستعلن بداية هذا العام، وبالفعل أعلن عنها الرئيس الأمريكي في نهاية كانون الثاني الماضي».

وأضاف: «اليوم، وقد أعلنت صفقة القرن، كما يسميها من أعدوها، فلا بد أولاً أن أكرر، كما قلت دائماً، إنني لست ضد السلام العادل، ومن ثم لست ضد توقيع عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام», وتابع: «غير أنني تابعت ما واجهته الصفقة في الجامعة العربية من رفض، رغم أن هناك دولاً عربية وعدت الجانب الأمريكي بأنها ستتخذ موقفاً إيجابياً من الصفقة، لكنها لم تفعل، وبررت ذلك بالقول إنها لم تستطع بسبب الإعلام».

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