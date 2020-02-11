اعتراف.. متقاعد في سلاح الجو الأمريكي: طائراتنا المُسيّرة ارتكبت مجازر شنيعة بحق آلاف الأبرياء

اعترف براندون براينت المتقاعد الذي عمل لدى سلاح الجو الأمريكي كمشغل لطائرات من دون طيار على مدى ستة أعوام، بأن الطائرات المسيرة الأمريكية ارتكبت مجازر شنيعة بحق آلاف الأبرياء.

وكشف براينت الذي قام بتسيير هذه الطائرات التي يشبه تسييرها الألعاب الإلكترونية من غرفة صغيرة مظلمة في ولاية نيفادا لصحيفة «صن» البريطانية تفاصيل مخيفة عن برنامج الجيش الأمريكي لتسيير هذه الطائرات من أجل قتل الأبرياء في عدد من الدول باستهتار وقصف منازلهم دون التأكد من هوياتهم أو أعمارهم.

براينت الذي أدرك متأخراً الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين سواء في أفغانستان والعراق, قصف ما بين عامي 2006 و2011 أكثر من 1600 هدف حددها له المسؤولون عنه في سلاح الجو الأمريكي لكنه اكتشف فيما بعد أن من بين هؤلاء الذين قتلوا جراء الغارات التي يشنها من غرفته الصغيرة وباستخدام الطائرة دون طيار التي يقوم بتسييرها من على بعد آلاف الأميال أطفالاً ونساءً أبرياء.

وشكلت اعترافات براينت الذي ترك الجيش الأمريكي وأدلى بشهادته حول برنامج الطائرات الأمريكية أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى, دليلاً على استهتار الولايات المتحدة بأرواح المدنيين والأبرياء في كثير من البلدان التي تتدخل فيها بشكل غير شرعي بحجة القضاء على الإرهاب وكانت أفغانستان إحدى هذه الدول.

وأكد براينت أن الطائرات دون طيار الأمريكية تشارك في جميع الحروب التي تشنها واشنطن وتسببت بمقتل مئات المدنيين في بلادهم وفي العراق والصومال واليمن، بينما يلف عمليات القتل هذه السرية التامة بحيث ترفض الولايات المتحدة الكشف عن العدد الحقيقي لضحاياها كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في آذار الماضي إجراء يلزم الحكومة الأمريكية بنشر تقرير سنوي بعدد القتلى جراء الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية المسيرة أو أي عمليات أخرى تصنفها في إطار ما تسميه «مكافحة الإرهاب» خارج مناطق الحرب حول العالم.

ولم يكتف ترامب بالتغطية على نتائج الغارات الجوية باستخدام طائرات دون طيار وعدد الضحايا بل قام أيضاً عام 2017 بتغيير قواعد استهداف المشتبه بأنهم إرهابيون ما يضاعف مرات كثيرة خطر قتل مدنيين بهذه الهجمات.

الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة في أنحاء العالم واحدة في بشاعتها لكنها تختلف بطريقة ارتكابها وتتنوع ما بين الحروب المباشرة كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان أو عبر تسخير وكلاء لها من تنظيمات إرهابية ومرتزقة كما حدث ضد سورية أو عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل طائرات دون طيار كما في الصومال واليمن في حين تتناسى منظمات حقوقية ودولية وقوع هذه الجرائم لتبقى في أدراج التاريخ دون حسيب أو رقيب.

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