«سايكس ـ بيكو» أسست لـ «إسرائيل» وترامب يعمل على ترسيخها

ترجمة وتحرير ـ إيمان الذنون:

في العشرينيات من القرن الماضي تقاسمت بريطانيا وفرنسا «تركة» الاحتلال العثماني في بلاد الشام، وأول ما قامت به الدولتان هو تقسيم بلاد الشام إلى أربع دول هي سورية ولبنان استولت عليهما فرنسا ووضعتها تحت انتدابها.. وفلسطين وشرق الأردن استولت عليهما بريطانيا ووضعتهما تحت انتدابها أيضاً، وكان القصد التأسيس لـ «إسرائيل»، إذ سهلت هجرة اليهود إلى فلسطين، بالتعاون مع الوكالة اليهودية واستمرت في ذلك حتى إعلان قيام «إسرائيل» عام 1948، واحتلال أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية.

بعد ذلك، أخذت الولايات المتحدة الدور البريطاني في فلسطين المحتلة، وفي دعم «إسرائيل» وصولاً إلى إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي يسعى إلى ترسيخها على كامل الأراضي الفلسطينية، وأعلن ذلك صراحة عبر ما تسمى«صفقة القرن»، فما هي مفردات هذه «الصفقة»؟

بعد أكثر من عامين على اقتراح ترامب أول مرة «صفقة القرن»، أعلن يوم الثلاثاء في الـ 28 من كانون الثاني2020 عن تفاصيلها متضمنة عدداً من البنود أبرزها:

تعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

– وضع خريطة «لترسيم الحدود بين إسرائيل» وما تسمى «الدولة الفلسطينية».

– إقامة دولة فلسطينية «منزوعة السلاح تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل» لكن بشروط صارمة.

– موافقة «إسرائيل» على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية مدة أربع سنوات.

– الإبقاء على الوضع القائم في الحرم الشريف في القدس، ويقع في الجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته «إسرائيل» في عدوان عام 1967.

– تبقى القدس «موحدة وعاصمة لإسرائيل»، بينما تكون للدولة الفلسطينية عاصمة قريبة من القدس الشرقية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت لاحق: «إن العاصمة ستكون في أبو ديس التي تقع على بعد 1.6 كم شرق البلدة القديمة في القدس».

– دعم الشق الاقتصادي من «صفقة القرن» ويتضمن إقامة صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار لدعم اقتصاد الفلسطينيين واقتصاد دول مجاورة.

والسؤال الآن: ماذا بقي للفلسطينيين؟

إن تفاصيل «الصفقة» تكشف عن جواب السؤال المطروح لأنها لا تبغي فقط تثبيت «إسرائيل» على الأماكن التي أعلن منها قيام «إسرائيل»، بل تهدف إلى تثبيتها على كل الأراضي الفلسطينية، تارة تحت ذريعة «الحماية» وأخرى عن طريق تثبيت سلطة فلسطينية شكلية على الأراضي المتبقية لها من فلسطين حيث تصبح كالحارس على المصالح الإسرائيلية.

ردود الفعل الفلسطينية الفورية كانت الرفض المطلق لتلك «الصفقة»، ولعل الفلسطينيين مروا بتجربة قبل ربع قرن عندما استضاف البيت الأبيض الفلسطينيين والإسرائيليين للتوقيع على اتفاقية أوسلو، واليوم في زمن ترامب يغيب أو يتم تغييب أحد الطرفين عن إعلان ترامب «صفقته»، فماذا بقي للفلسطينيين غير الرفض والتنديد.. إذ لم يتلق الفلسطينيون الذين يقاطعون البيت الأبيض منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة نهاية عام 2017، دعوة لحضور أي اجتماعات في واشنطن.

إن الرفض الفلسطيني تزامن مع دعوات فلسطينية من الجميع لتوحيد الصفوف.. وعلى تلك الدعوات علّق غليبر الأشقر- الدكتور والباحث الأكاديمي في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن قائلاً: «إن لم يستطع الفلسطينيون تجاوز الانقسام الآن في ظل هذا الظرف، فهذا يعني أنه لا أمل في حصول ذلك في أي وقت».

بدوره، رأى طلال عوكل، الخبير والمحلل السياسي أن الانقسام يشجع على تنفيذ «صفقة القرن»، وهو وسيلة في يد «إسرائيل» لكي تدفع الأمور نحو ما يسمى«دولة غزة» والاستيلاء على الضفة الغربية بالكامل.

أما ردود الفعل العربية، فقد جاء معظمها كالعادة مخجلاً، لأن بعض الأطراف العربية كان لها علم بمضمون «الصفقة»، إن لم تكن قد ساهمت في صياغتها، والأيام القادمة ستكشف الكثير فيما يتعلق «بصفقة» ترامب.

عن « مركز الدراسات الاستراتيجية العالمي»

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