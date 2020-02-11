عندما تخفق حسابات البيدر

هيثم صالح:

لم يخطر في بال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «خطته» لتصفية القضية الفلسطينية ستواجه كل هذا الكم من ردود الأفعال الرافضة لها، سواء على الصعيدين الإقليمي والعالمي أم في الداخل الأمريكي نفسه كما بدا عليه المشهد داخل الولايات المتحدة.

ولم يتوقع ترامب أن صفقته مع الكيان الصهيوني ستمنى بالفشل الذي منيت به برغم كل الإعدادات والخطط التدميرية التي نفذت في المنطقة وطالت بشكل خاص الدول التي كان يعلم هو وحليفه الإرهابي بنيامين نتنياهو أنها ستتصدى لهذه «الصفقة» وتعمل على إفشالها وإبطال مفعولها التصفوي والتدميري لكل إمكانية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من المتعارف عليه في العلاقات الدولية أن الحروب التي لا تؤدي إلى نتائج سياسية لمصلحة الجهة التي تشنها هي حروب خاسرة وهذا ما حصل بالضبط للإدارة الأمريكية الحالية التي بنت خطتها لإنهاء القضية الفلسطينية لمصلحة الكيان الصهيوني بعدما ظنت أن الحرب التي تزعمتها في المنطقة تحت مسمى «الربيع العربي» بعد ما تسلمت زمامها من الإدارة السابقة قد هيأت المناخ المناسب لتمرير «الصفقة» من دون رفض أو إفشال أو حتى اعتراض.

كان على الرئيس ترامب أن يدرك أن جوقة المنافقين من بعض عربان الخليج الذين هللوا لخطته وأوهموه أنها قابلة للتطبيق لا يمثلون الشعب الذي يجثمون على عرش ملكه ولا يجرؤون على القول صراحة بأنهم وراء تضييع حق الفلسطينيين في دولتهم وحقهم في العودة وهذا ما أثبته إرباكهم عندما اجتمعوا في «الجامعة العربية» إذ لم يستطيعوا أن يرفضوا علناً ولا أن يقبلوا علناً فانطبقت عليهم كل صفات المنافق الذي يقول مالا يفعل.

من علائم فشل «صفقة» ترامب ورفضها في الداخل الأمريكي المذكرة الخطية التي وجهها مئة نائب ديمقراطي أمريكي لترامب يرفضون فيها «خطته للسلام» فيما بات يعرف باسم «صفقة القرن» مؤكدين أن اعتراضهم هو على التوقيت والمضمون معاً لأنها تديم الأزمة بدلاً من حلها وتمهد الطريق لاحتلال دائم للضفة الغربية، ولم ينس النواب الأمريكيون أن يحذروا نتنياهو من ألا يتخذ «خطة» ترامب رخصةً لانتهاك القانون الدولي.

وسواء كان اعتراض النواب الأمريكيين من باب القناعة بسوء الخطة وفشلها أو من باب المناكفة السياسية فمما لاشك فيه أن «صفقة» ترامب لم تحظ بموافقة قسم كبير من الأمريكيين أنفسهم.

أما بالنسبة لفشل الخطة إقليمياً، فإن ذلك يتضح جلياً من خلال رفض الفلسطينيين لها بمختلف أطيافهم ومن ثم معظم العرب ومنظمة التعاون الإسلامي وغالبية دول المنطقة.

ولم يكن حال خطة ترامب أوفر حظاً لدى الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم التي أصرت جميعها على أن أي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في المحصلة، إن حسابات حقل ترامب لم تتطابق مع حسابات بيدره، فالنتيجة واضحة، وقد أقر بها سواء بالشعور أو باللاشعور عندما قال: «إن نجاح هذه الخطة التاريخية يتوقف على قبول الفلسطينيين بها» وقد جاءه جواب الفلسطينيين سريعاً عندما قالوا بأجمعهم «نحن نرفض هذه الصفقة».

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