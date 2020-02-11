معالجة النفايات الصلبة تتصدر عمل «الخدمات الفنية» في اللاذقية

اللاذقية ـ صفاء اسماعيل:

ذكر مدير الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية- المهندس وائل الجردي ل «تشرين» أن هناك عدة أهداف ستعمل الخطة الاستثمارية للمديرية على تنفيذها خلال عام 2020 تحقيقاً للتوجهات العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي في الدولة, بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لتنمية المحافظة وخدمة مصالحها.

وأضاف الجردي: فيما يتعلق بالمشروع الأكثر أهمية على مستوى المحافظة وهو معالجة وإدارة النفايات الصلبة فقد هدفت خطة المديرية إلى متابعة تنفيذ الشرائح في خلايا مطمر قاسية متضمنة أنابيب العصارة وأحواض التجميع وذلك بالتوازي مع المتابعة في تأهيل مكب البصة, وقد تم رصد مبلغ اعتماد مالي مقداره 942 مليون ليرة للعام الجاري.

أما في مجال الطرق والمواصلات في المحافظة, فخطة مديرية الخدمات الفنية لهذا العام ستعمل على إعادة تأهيل الطرق, إذ سيتم إكمال إنجاز 9.8 كم لمشاريع تمت المباشرة فيها من السنوات السابقة, كما سيتم التلزيم والمباشرة بتنفيذ 72 كم مشاريع جديدة بما يتوافق مع كتلة الاعتمادات التي تم رصدها لهذا البند والبالغة 602 مليون ليرة, إضافة إلى إصلاح الانهيارات والمعابر المهمة في طرق المحافظة.

وفيما يتعلق بإنشاء الطرق الزراعية في المحافظة أكد الجردي أنه سيتم إكمال إنجاز 27.8 كم لمشاريع مباشر بها من السنوات السابقة, إضافة إلى التلزيم والمباشرة بتنفيذ 75 كم مشاريع جديدة بما ينسجم مع كتلة الاعتمادات التي تم رصدها لهذا البند والبالغة 198 مليون ليرة.

وأضاف الجردي: كما تمت إضافة بند جديد تحت عنوان «تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في الوحدات الإدارية للمحافظة», وتم رصد اعتماد مقداره 100 مليون ليرة لهذا العام. وفي مجال أبنية التعليم تهدف خطة المديرية إلى الاستمرار في مشاريع تأهيل أبنية التعليم القائمة, والتعاقد على مشاريع تأهيل جديدة وتم رصد مبلغ 345 مليون ليرة, ففي مجال التعليم الأساسي هدفت الخطة إلى إكمال إنجاز 9 مدارس ذات 122 قاعة من المدارس المباشر بها والمتعاقد عليها, إضافة إلى التلزيم والمباشرة بتنفيذ 10 مدارس جديدة ذات 70 قاعة باعتماد مالي مقداره 359 مليون ليرة، وفي التعليم الثانوي, تهدف الخطة إلى التلزيم بتنفيذ 2 مدرسة ذات 36 قاعة صفية جديدة لهذا العام وباعتماد مالي مقداره 123 مليون ليرة. ومن ضمن الأعمال المخططة للعام الحالي في مجال عمل مديرية الخدمات الفنية فهي مشاريع التنظيم العمراني والرفع الطبوغرافي للوحدات الإدارية والقرى التابعة لها وذلك بهدف التخفيف من ظاهرة الانتشار العشوائي للسكن, وتم رصد اعتماد مالي لهذه الغاية بلغ 17.5 مليون ليرة للعام الجاري.

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