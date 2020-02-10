تجدد الاحتجاجات في بيروت وبعض المناطق اللبنانية

تجددت الأعمال الاحتجاجية في بيروت وصيدا وبعض المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بالإسراع في تحصين القضاء اللبناني ومحاكمة الفاسدين وتحسين الوضع المعيشي.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مسيرة احتجاجية تجمعت أمام قصر العدل في بيروت مطالبة القضاء بمحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم كما شهدت بيروت وضواحيها مسيرات سيارة انطلقت من جسر الرينغ وجابت شوارع المدينة لدعوة المواطنين إلى المشاركة بمنع النواب من الوصول إلى المجلس للحؤول دون انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة المزمع انعقادها غدا ورفع المشاركون خلالها الأعلام اللبنانية داعين إلى المشاركة في الاحتجاجات التي ستقام غدا أمام مجلس النواب اثناء انعقاده لبحث البيان الوزاري للحكومة وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة.

وأقيم تجمع شعبي حاشد في ساحة دوار ايليا في صيدا التي زينت بالأعلام اللبنانية وعزفت الأغاني الوطنية والنشيد الوطني وسط تدابير أمنية لعناصر الجيش.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه أنه “لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسة والفرعية المؤدية إليه”.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام وحفاظا على الأمن والاستقرار مؤكدة على دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية وعلى أحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.

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