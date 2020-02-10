إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي قبالة نجران
أسقط الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي قبالة منطقة نجران.
وذكر موقع المسيرة نت أن “الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوات العدوان السعودي في أجواء منطقة الصوح قبالة نجران”.
كما دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية للعدوان السعودي بعبوة ناسفة بمنطقة الصوح.
وكان طيران العدوان السعودي شن غارات على نقيل الفرضة بمديريات نهم والغيل والمصلوب في محافظة الجوف ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.
وكان قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر إفشال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم قبالة نجران.