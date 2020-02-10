هطلات مطرية وثلجية في مناطق متفرقة.. والدرجات المتوقعة ليوم غد

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو4 إلى 7 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية باردة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد كما تتساقط الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر أما المناطق التي يكون ارتفاعها أقل فيكون الهطل ممزوجاً بالمطر.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 9- صفر

المنطقة الجنوبية 9-1

المرتفعات الجبلية 1- ناقص 8

المنطقة الوسطى 5-ناقص 3

المنطقة الساحلية 10-4

المنطقة الشمالية 5-ناقص 4

منطقة الجزيرة 4- ناقص 5

المنطقة الشرقية 7/ناقص 3

منطقة البادية 6/ناقص 2

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