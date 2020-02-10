تأجيل امتحانات فرع جامعة دمشق بالسويداء غداً وتعليق دوام المدارس في الريف الشرقي

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء استمرار تعليق الامتحانات الجامعية المقررة في كلياته يوم غد الثلاثاء وتأجيلها الى موعد لاحق بسبب الأحوال الجوية السائدة وتشكل الجليد.

وأوضح رئيس فرع الجامعة الدكتور منصور حديفة لمراسل سانا أنه نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وتشكل الجليد وحرصاً على سلامة جميع الطلبة وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم تقرر استمرار تعليق امتحانات المواد الجامعية المقررة غدا الثلاثاء في جميع الكليات وتأجيلها إلى اليوم الثالث بعد انتهاء الامتحانات المقررة حسب برنامج كل كلية.

وكان فرع جامعة دمشق بالسويداء أعلن تعليق العملية الامتحانية أمس الأحد واليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية التي ترافقت بهطلات ثلجية تسببت بانقطاع عدد من الطرق وتشكل الجليد وتأجيل امتحانات المواد التي كانت مقررة خلالهما إلى اليوم الأول والثاني بعد انتهاء الامتحانات المقررة بالبرنامج الامتحاني وبنفس التوقيت حسب برنامج كل كلية.

إلى ذلك أوقفت مديرية التربية بالسويداء الدوام غداً في مدارس الريف الشرقي التابع لمجمعي المشنف وشهبا التربويين بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد .

وأشار مدير التربية بسام أبو محمود في تصريح مماثل إلى أن الدوام في باقي المناطق سيكون يوم غد اعتباراً من التاسعة صباحاً حرصاً على سلامة التلاميذ في ظل الأحوال الجوية السائدة وتشكل الجليد على أن يعود تقدير بعض الحالات الخاصة لمديري المجمعات التربوية ومديري المدارس.

طباعة