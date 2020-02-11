آخر تحديث: 2020-02-11 05:02:50
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ثلوج دمشق ـ الميدان

التصنيفات: لقطة اليوم

تصوير ـ طارق الحسنية:
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التصنيفات: لقطة اليوم

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