الجامعة الافتراضية تؤجل امتحانات يوم غد الثلاثاء في طرطوس وحمص والسويداء

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم تأجيل الامتحانات المقررة يوم غد الثلاثاء للطلاب الذين تمنعهم الأحوال الجوية السائدة من الوصول إلى المركز الامتحاني في محافظات طرطوس وحمص والسويداء.

وقال الدكتور خليل العجمي رئيس الجامعة في تصريح لـ سانا إن الامتحانات مستمرة في المراكز الأخرى بالمحافظات دون أي تأجيل ووفق المواعيد المحددة.

وكانت جامعات البعث وطرطوس وفرع جامعة دمشق في السويداء أجلت الامتحانات المقررة يوم غد نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

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