لافروف: واشنطن وحلفاؤها مازالوا يراهنون على أساليب القوة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف اليوم أن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون انتهاج أساليب القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية لتحقيق الهيمنة في العالم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله خلال اجتماع احتفالي عقد بمناسبة يوم الدبلوماسي: إن الولايات المتحدة وبعض حلفائها يأملون الحفاظ على الهيمنة العالمية ولا يزالون يعتمدون على أساليب القوة العسكرية والضغوط الاقتصادية متجاهلين حقائق العالم متعدد الأقطاب.

وأضاف: يستمرون في التفكير بروح المنطق القديم القائم على الاحتواء والخطوط الفاصلة والألعاب الجيوسياسية صفرية المحصلة في محاولة لإدخال النظام الغربي وإحلاله محل قواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً.

وأشار لافروف إلى أن روسيا وباعتبارها أحد المراكز العالمية الرئيسية تعمل على تعزيز الأسس القانونية للاتصال بين الدول وزيادة سلطة الأمم المتحدة والحد من التوتر الدولي.

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