شي: الصين قادرة على تحقيق نصر كامل في معركتها ضد فيروس كورونا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم عن ثقته بقدرة الصين على مكافحة فيروس كورونا الجديد والحد من آثاره.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله خلال تفقده عدداً من المستشفيات والأحياء في بكين لمتابعة أعمال الوقاية والعلاج من هذا الفيروس: إنّ الصين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد الفيروس، مشيراً إلى أن الوضع لايزال خطيراً لكن الحزب والجيش والشعب بجميع مكوناته يساندون أبناء الوطن في هوبي وووهان، وأضاف شي: إنّ هوبي ووهان لهما الأولوية القصوى في أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه.

كما استمع شي إلى تقارير من فريق التوجيه المركزي في مقاطعة هوبي للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة هذا المرض.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أكد أمس أن الحكومة الصينية تبذل كل جهد ممكن بالاعتماد على البحث العلمي للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، فيما أعلن البنك المركزي الصيني عزمه منح قروض بقيمة 300 مليار يوان “ما يعادل 43 مليار دولار” للشركات التي تسهم بمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أنّ السلطات الصحية في الصين أعلنت اليوم أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البر الرئيسي الصيني بلغ 40171 حالة توفى منهم 908 أشخاص.

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