حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

بيّنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها المسائية أنّ كل الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق بقعسم عرنة في منطقة قطنا وطريق جديدة يابوس وطريق الزبداني بلودان وطريق عسال الورد الجبة في منطقة يبرود سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد أما طريق حوش عرب رنكوس فهي غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وكل من طرق “رنكوس دمشق وصيدنايا دمشق وتلفيتا دمشق وحلبون دمشق وحفير وبدا دمشق” سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حمص كل الطرق سالكة عدا طريق شين ظهر القصير سالكة بصعوبة بسبب تراكم وتساقط الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طريق شطحة جوبة برغال وطريق الغاب القرندح وطريق جورين صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة عدا طرق جوبة برغال /الغاب وجوبة برغال/صلنفة ومركية/مقامات بني هاشم والقرندح/ الغاب /الشعرة وطريق بستة الحجر/البراج وجوير الكرس والمزيرعة المصيص والمزيرعة عين الدار دير ماما والمزيرعة كرم المعصرة والمزيرعة السراج والقرداحة جوبة برغال وجوبة برغال القرير البلاط عنايب مليخ ملوخ وزنيو خربة السنديان غير سالكة بسبب تراكم الثلوج والجليد.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا الطريق المؤدي إلى ناحية سبه وطرق مشتى الحلو البطار ومشتى الحلو وادي الفيوس ومشتى الحلو بصيرة الجرد سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ووفق النشرة كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق ظهر الجبل سد الروم غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطرق ناحية المشنف وقراها ونمرة أم ظبيب تيما شهبا والطرق المؤدية إلى مدينة صلخد وقراها وناحية ملح وقراها غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

طباعة