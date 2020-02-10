جديد مجلة الحياة السينمائية.. مقالات في أفلام لعاطف الطيب ونجدة أنزور

تضمن العدد الجديد من مجلة الحياة السينمائية الفصلية الصادرة عن المؤسسة العامة للسينما دراسات حول مجموعة من الأفلام التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الفن السابع إضافة إلى أبحاث حول السينما العربية والعالمية.

وفي زاوية أفلام حياتي قدمت المجلة دراسة عن الفيلم الروائي الجزائري “العيش في الجنة.. ذاكرة تشبه الحلم” للمخرج بورلام قرجو الذي يعتبر أول أعماله الروائية الطويلة ويتناول صراع الإنسان بين القيم والمادة.

واستعاد العدد مقالاً للناقد الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم حول الصراع العربي الصهيوني في السينما السورية فيما أعد نضال قوشحة مقالاً حول حضور السينما السورية على منصة التتويج بمهرجان الاسكندرية السينمائي كما نقرأ دراسة حول عنصر المكان في الفن السينمائي لخالد حداد وأخرى بعنوان السينما والحداثة لعمار أحمد حامد وغيرها.

وتناولت دراسة حملت عنوان “ثلاثة أفلام مصرية للمخرج المصري عاطف الطيب” للناقد السينمائي المصري علي أبو شادي أعمالاً لهذا المخرج تعد أيقونات في الفن السابع بمصر وهي سواق الاتوبيس والبريء وقلب الليل.

وحول فيلم “دم النخل” العمل الأحدث للمخرج نجدة إسماعيل أنزور كتب نضال قوشحة مبيناً أنه فيلم يمجد حضارة وشهيداً وفيه محاكاة لتاريخ تدمر وحاضرها حيث جمع بين حساسية اللحظة المعاشة والنزف المؤلم الذي نعيشه وبين الماضي المبهر والمجيد باستحضار شخصية زنوبيا ملكة عروس الصحراء.

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