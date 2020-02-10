توزيع 500 ألف ليتر مازوت على المدارس في المناطق الأشد برودة

أكد مدير تربية ريف دمشق ماهر كمال فرج استمرار المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمدرسين والعاملين في ظل الأحوال الجوية السائدة.

وحول واقع التدفئة في المدارس لفت مدير التربية في تصريح إلى توزيع كمية 500 ألف ليتر من المازوت بدءاً من المناطق الأشد برودة خلال يومي السبت والأحد الماضيين على كل المجمعات الإدارية من مخصصات الفصل الثاني.

وبيّن فرج أنّ التوزيع بدأ في مناطق يبرود والزبداني وقدسيا بكمية تجاوزت 168 ألف ليتر مخصصة لـ 2417 غرفة صفية، لافتاً إلى أن الكميات المخصصة لمناطق النبك والقطيفة وقطنا والمقدرة بنحو 332 ألف ليتر جاهزة وستصل إلى المدارس خلال الأيام القادمة.

وأكد مدير التربية على العمل لتأمين الكميات لباقي المناطق التعليمية وتوزيعها فور ورودها من شركة محروقات، مشيراً إلى أن مخصصات الفصل الأول قدرت بنحو 1.5 مليون ليتر.

وعلّقت تربية ريف دمشق الدوام في بعض المناطق التعليمية في اليومين الماضيين نتيجة للأحوال الجوية على أن يتم تعويض الفاقد التعليمي في وقت لاحق.

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