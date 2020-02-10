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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 16 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 10 شباط 2020
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انفجار عبوة مزروعة بسيارة في المزة
حزب العدالة والتنمية مستمر بالتصدع نتيجة سياسات أردوغان التعسفية
مقتل 30 نيجيرياً بهجوم إرهابي
نوبخت: ضرورة مواجهة ضغوط الأعداء
واشنطن تعمل على تدمير الدول المستقلة
ماليزيا تسجل 18 إصابة بـ "كورونا"
تأجيل امتحانات الغد في جامعة البعث
استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في عفرين
سياسي مصري: وجود قوات النظام التركي في سورية احتلال
كليتشدار أوغلو: 5 مشكلات تواجه تركيا حالياً
وحدات الجيش في بلدة البرقوم بعد تحريرها من الإرهاب
ولايتي: "صفقة القرن" خدعة
مقتل مرتزقة للعدوان السعودي قبالة نجران
الاحتلال يعتدي على قطاع غزة
ثلاث ضحايا حصيلة الاعتداء على دورية للجيش اللبناني