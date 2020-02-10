آخر تحديث: 2020-02-10 16:21:33
شريط الأخبار

انفجار عبوة مزروعة بسيارة في المزة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أفاد مراسل سانا بأن الصوت الذي سمع منذ قليل في حي المزة بدمشق ناجم عن انفجار عبوة مزروعة بسيارة.

يتبع..

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

مقالات ذات صلة

Comments are closed