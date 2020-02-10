“كيارا” تشل الحركة في أوروبا

واصلت العاصفة “كيارا” اليوم مسارها في أوروبا ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وإيقاف حركة القطارات وقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل.

ووفقاً لـ “AFP” فقد أصيبت امرأتان بجروح بالغة بسبب سقوط شجرة في ساربروكن جنوب غرب ألمانيا إحداهما في حالة حرجة فيما لا تزال رحلات القطارات على الخطوط الأساسية معلقة في جميع أنحاء البلاد منذ مساء أمس أما في الجمهورية التشيكية حيث بلغت سرعة الرياح 180 كلم في الساعة فأصيب رجل بسقوط شجرة على سيارته في جنوب البلاد واحتلت هذه العاصفة الصفحات الأولى في الصحف البريطانية حيث اعتبرت ايلين روبرتس من مكتب الأرصاد الجوية البريطانية العاصفة أنها على الأرجح أكبر عاصفة في القرن في المساحة التي تطالها.

ولا يزال هناك 180 إنذاراً بحصول فيضانات في جميع أنحاء بريطانيا التي تتحضر في بعض المناطق إلى رياح ثلجية وتساقط ثلوج.

وفي فرنسا حرمت العاصفة قرابة 130 ألف منزل في شمال البلاد من التيار الكهربائي وفق ما أعلنت شركة “إينيديس” للكهرباء صباح اليوم أما في المنطقة الباريسية فقد تسبب سقوط أشجار على سكك الحديد باضطرابات في حركة القطارات.

وتسببت العاصفة في هولندا بزحمة سير امتدت على أكثر من 600 كلم في طرقات البلاد في ساعات الذروة صباح اليوم كما ألغيت 220 رحلة من وإلى مطار أمستردام سخيبول وهو ثالث مطار في أوروبا من حيث الازدحام.

وفي النروج يتوقع أن تتسبب العاصفة التي سميت “إيلسا” بفيضانات كبيرة في مطلع الأسبوع بجنوب غرب البلاد.

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