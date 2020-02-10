إصلاح أعطال شبكات التوتر في حماة

تواصل ورشات الشركة العامة لكهرباء حماة أعمال صيانة وإصلاح الأعطال الحاصلة في شبكات التوتر المنخفض والمتوسط بمختلف مناطق المحافظة في ظل الظروف الجوية السائدة والرياح الشديدة خلال اليومين الماضيين.

وذكر مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أنه نتيجة الأحوال الجوية السائدة والرياح الشديدة حدثت انقطاعات في الشبكات الكهربائية المنبثقة من مركز تحويل السوق في مدينة تل سلحب وتمت إعادة تأهيل الشبكة وشد الخطوط إضافةً إلى إجراء أعمال صيانة على خط التوتر المتوسط 20 ك.ف المغذي لقرية الشيحة بمصياف وإصلاح العطل وإصلاح كبل توتر منخفض مقطوع مغذ لعدة مشتركين من مركز تحويل البستان الأوسط في قرية البستان وصيانة خط تلدرة باستطاعة 20 ك.ف.

وأضاف الرعيدي: إن الورشات قامت بإصلاح أعطال شبكة التوتر المتوسط 20 ك.ف بالسقيلبية وتركيب مانعات صواعق وبارات ألمنيوم لمداخل الكابلات في مركز تحويل المساكن الجنوبي وتركيب منصهرات توتر متوسط لمراكز تحويل المصرف الزراعي والعمران ومساكن السكر والصفا الجنوبي فضلاً عن استبدال كابل لمحولة مركز تحويل المشتل الهوائي ووصل خطوط مقطوعة وتبديل قاعدة منصهرات 400 أمبير في مركز تحويل الجافعة الأرضي نتيجة الحمولات الكبيرة وتبديل منصهرة توتر 20 ك.ف ومنصهرات 160 /أمبير في قرية العالمية.

وأشار الرعيدي إلى الجهود المبذولة من قبل عمال ورشات الكهرباء والطوارئ في إصلاح الأعطال رغم الظروف الجوية، مبيناً أن الورشات في حالة استنفار كامل لصيانة أي عطل في مختلف المناطق.

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