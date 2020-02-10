الحسكة: تساقط الثلوج لن يؤثر سلباً على الزراعة

بينت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة أن تساقط الثلوج لن يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية في مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس رجب سلامة أن الحالة العامة لكل المحاصيل الزراعية ضمن مناطق الاستقرار جيدة ولم تسجل أي أضرار.

وحول موجة الصقيع والأجواء الباردة التي تشهدها المحافظة لفت سلامة إلى أن الصقيع في الفترة الحالية لن يؤثر على المزروعات ولا سيما أن المدة قصيرة ولا يوجد أي جفاف لذلك سيكون له أثر إيجابي لناحية القضاء على بعض الآفات الزراعية كجعل الحقل وبادرات الحبوب.

من جهة ثانية قال رئيس مجلس مدينة المالكية المهندس أحمد رمضان حسن: إن تساقط الثلوج أدى إلى انقطاع الطرق المؤدية للمدينة ولا سيما في الناحية الشمالية، مبيناً أنه تسود المدينة أجواء باردة مع تراكم للثلوج لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار في مديرية زراعة الحسكة فقد بلغت سماكة الثلج في الزهيرية والمالكية نحو 13 سم وتصل في بعض المناطق إلى 50 سم لتنخفض بشكل تدريجي باتجاه رميلان ومعبدا وباقي المناطق الواقعة غرب مدينة المالكية.

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