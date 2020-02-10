ارتفاع الدولار

ارتفع الدولار دافعاً اليورو والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر.

وذكرت “رويترز” أن الدولار الأسترالي صعد 0.3 في المئة إلى 0.6689 دولار أمريكي، مبتعداً عن أدنى مستوى في عشر سنوات الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، وفقدت العملة 4.5 في المئة هذا العام.

وصعد اليوان الصيني 0.3 في المئة أيضاً إلى 6.9893 للدولار الأمريكي، لكن العملة الأمريكية صعدت مقابل العملات الرئيسة الأخرى،

ونزل اليورو إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0942 دولار وسجل الإسترليني أقل سعر في شهرين ونصف عند 1.2873 دولار، لكنه استقر أمام اليورو عند 85.03 بنس.

واستقر الين، الذي يعد ملاذاً آمناً، عند 109.75 ين للدولار، بينما تراجعت السندات وقلصت أسواق الأسهم بعض مكاسبها المبكرة وسط شهية للمخاطرة.

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