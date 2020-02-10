الاحتلال يعتدي على قطاع غزة
جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته فجر اليوم عدوانه على قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة “وفا” أن طيران الاحتلال استهدف بأكثر من عشرة صواريخ مناطق غرب خان يونس جنوب القطاع ودير البلح وسطه ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف شرق مدينة غزة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.
إلى ذلك توغلت آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر.
وذكرت وكالة “معا” أن خمس آليات للاحتلال توغلت شرق المغازي وسط القطاع وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.