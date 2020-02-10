ثلاث ضحايا حصيلة الاعتداء على دورية للجيش اللبناني

ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداء على دورية للجيش اللبناني في منطقة الهرمل إلى ثلاثة بعد وفاة رقيب أول متأثراً بإصابته داخل مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني قولها في بيان اليوم: إن ثلاثة عسكريين لبنانيين استشهدوا نتيجة تعرض دورية تابعة لمديرية المخابرات لكمين وإطلاق نار في محلة المشرفة الهرمل.

يشار إلى أن الدورية التي كانت تقوم بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة الهرمل عندما تعرضت لكمين وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة.

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