دغيم يتصدر بطولة الحسكة في الشطرنج

اختتمت منافسات بطولة الحسكة للشطرنج لفئة الرجال التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية(بيت الكل) بمشاركة ستة وعشرين لاعباً.

وتصدر ترتيب البطولة مازن دغيم الذي فاز بالمركز الأول فيما حل بالمركز الثاني عبد الرحمن عمر وفي المركز الثالث خضر حسن وبالمركز الرابع ماهر العلو.

رئيس اللجنة الفنية ميثاق حسن أوضح في تصريح لمراسل “سانا” الرياضي أن البطولة أقيمت على النظام السويسري بمعدل سبع جولات 50 دقيقة زائد 30 ثانية تراكمية حيث كان مستوى اللاعبين متميزاً لافتاً إلى أنه يتم حالياً التحضير لإقامة بطولة المحافظة لشطرنج الخطف السريع خلال الشهر القادم وذلك للتمهيد للمشاركة ببطولة الجمهورية القادمة.

رئيس فرع الاتحاد الرياضي عبد الناصر الكركو بين أن مستوى أداء اللاعبين في البطولة كان لافتاً في ظل وجود لاعبين حققوا مراكز متقدمة في البطولات التي أقيمت على مستوى الجمهورية إضافة إلى وجود خامات واعدة في هذه اللعبة مشيراً إلى أن فرع الاتحاد الرياضي سيقدم كل دعم ممكن لمنتخب المحافظة ليكون على أتم الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية وتحقيق مراكز متقدمة بها.

وكان فرع الاتحاد الرياضي أقام خلال الشهر الماضي بطولة المحافظة للمراكز التدريبية في الشطرنج بمشاركة 14 لاعباً.

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