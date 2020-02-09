انتر ميلان يتصدر الدوري الإيطالي

تصدر إنتر ميلان دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما انتفض بشكل مذهل في الشوط الثاني وحول تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على غريمه ميلان.

وصنع زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الأول الذي سجله أنتي ريبيتش ثم هز الشباك بضربة رأس ليتقدم ميلان 2-صفر على نحو مستحق بنهاية الشوط الأول.

لكن إنتر أدرك التعادل في غضون دقيقتين في بداية الشوط الثاني عن طريق مارسيلو بروزوفيتش بتسديدة قوية من خارج المنطقة وماتياس فيسينو قبل أن تمنح ضربة رأس من ستيفان دي فري التقدم لإنتر في الدقيقة 70.

وسدد إبراهيموفيتش في القائم في اللحظات الأخيرة مع بحث ميلان عن التعادل لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي حسم الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس من روميلو لوكاكو.

وتقدم إنتر إلى الصدارة بفارق الأهداف بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة من 23 مباراة متساويا مع يوفنتوس حامل اللقب الذي خسر 2-1 أمام إيلاس فيرونا أمس الأول بينما بقي رصيد ميلان 32 نقطة في المركز العاشر.

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