ريال مدريد يهزم أوساسونا في الدوري الاسباني
حقق ريال مدريد اليوم فوزا كبيرا على مستضيفه أوساسونا على ملعب سادار بأربعة أهداف لهدف في الجولة الـ 23 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
تلقى ريال مدريد بداية هدفا في الدقيقة 14 عبر المهاجم أوناي نونييز لينتفض بعدها ويحرز أربعة أهداف عبر أيسكو وراموس ولوكاس فازكيز ولوكا يوفيتش في الدقائق 33 و 38 و84 و92 على التوالي محققا فوزه الخامس على التوالي.
وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه برشلونه بـ 52 نقطة وقبع أوساسونا بالمركز 12 بـ 28 نقطة .