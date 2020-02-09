القضاء على 10 إرهابيين شمال سيناء

أحبط الجيش المصري اليوم هجوماً شنه إرهابيون على إحدى نقاطه في شمال سيناء وقضى على عشرة منهم.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قوله خلال بيان رسمي اليوم إن “قوة الإرتكاز الأمني تمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي كانوا يستخدمونها” مشيراً إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النار قتل ضابطان وأصيب خمسة جنود.

ولفت البيان إلى أن أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية لا تزال جارية حتى يتم القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت أواخر الشهر الماضي مخططاً لمتزعمي تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي الهاربين في تركيا بالتنسيق مع عناصر التنظيم داخل مصر لتقويض الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في هذا البلد وتدمير مقدراته الاقتصادية.

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